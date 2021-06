Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Nachbarschaftsstreit endet handgreiflich

Boppard (ots)

Zu einem handfesten Streit unter Nachbarn kam es am Samstagabend in der Franziskanerstraße in Boppard, als sich die Parteien im gemeinsam genutzten Hof begegneten. In Zuge der Auseinandersetzung sei u.a. mit ein Stock zum Einsatz gekommen. Die Kontrahenten zwischen 44-62 Jahren trugen hierbei leichte Verletzungen davon, eine Beteiligte wurde zur Untersuchung ins örtliche Krankenhaus eingeliefert. Der Streit konnte durch die Einsatzkräfte aufs Erste beigelegt werden, entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt.

