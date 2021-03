Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Schwerer Verkehrsunfall - Erstmeldung

Bendorf (ots)

Am 12.03.2021 um 09:10 Uhr kam es auf der B 42 zwischen den Abfahrten Bendorf/Nord und Engers in Fahrtrichtung Neuwied zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein PKW allein beteiligt war und eine Person schwer verletzt wurde. Die B42 ist zur Zeit in Fahrtrichtung Neuwied komplett gesperrt! Die Rettungskräfte befinden sich alle noch im Einsatz. Es wird nachberichtet.

