Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PKW rollt in die Mosel

Schweich (ots)

Am Dienstag, dem 15.09.2020, gegen 20:00 Uhr, rollte eine PKW - aufgrund unzureichender Sicherung gegen das Wegrollen - an einer Wasserrampe bei Schweich in die Mosel. Die Mosel war für die Schifffahrt für eine Stunde gesperrt. Der PKW konnte durch die Feuerwehr geborgen werden. Die Betriebsstoffe des PKW flossen nicht in die Mosel.

