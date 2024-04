POL-PDMY: Nachtragsmeldung - Amokalarm an Realschule Plus Niederzissen war Fehlalarm

Mayen (ots) - Am 09.04.2024, in der Zeit von 21.30 Uhr bis 23.15 Uhr wurde in der Marktstraße in Mayen ein orange-schwarzer E-Scooter entwendet, der vor einer Pizzeria abgestellt war. Hinweise hinsichtlich eines möglichen Täters oder Zeugen nimmt die Polizeiinspektion Mayen jederzeit entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Mayen PHK Lätsch Telefon: 02651-801-0 Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung ...

mehr