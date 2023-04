Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Mann auf Gehweg angefahren - Radfahrer flüchtet

Mendig, Am Bahnhof (ots)

Am 19.04.2023, gegen 13:30 Uhr, wurde in der Straße "Am Bahnhof" in Mendig, in Höhe der Hausnummer 3, ein 56-jähriger Fußgänger auf dem Gehweg von einem Radfahrer angefahren. Der Fußgänger war in Richtung Bahnhof unterwegs, als ihm der Radfahrer auf dem Gehweg entgegenkam. Es kam zu einer Kollision, wobei beide Unfallbeteiligten zu Fall kamen. Der Radfahrer flüchtete unmittelbar nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern. Bei dem Unfallflüchtigen soll es sich um eine männliche Person gehandelt haben, die einen Rucksack trug.

Der Fußgänger erlitt mehrere Abschürfungen und wurde mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung durch das DRK ins Krankenhaus Mayen gebracht.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

