Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Fahrradkontrollen der Polizeiinspektion Cochem

Ernst (ots)

Am 04.10.2022 führten Beamt*innen der Polizeiinspektion Cochem am Moselradweg in Ernst Fahrradkontrollen durch. Ziel dieser Kontrollmaßnahme war die Sensibilisierung der Fahrradfahrer*innen hinsichtlich möglicher radfahrerspezifischen Gefahren im Straßenverkehr.

Gerade in den Sommermonaten, welche durch ein hohes Verkehrsaufkommen geprägt sind, kommt/kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Cochem vermehrt zu Verkehrsunfällen, bei denen immer wieder auch Radfahrer*innen beteiligt sind/waren.

Im Rahmen der Kontrolle wurde bei ungefähr der Hälfte aller Fahrradfahrer*innen festgestellt, dass kein Helm getragen wurde. Während der Präventionsgespräche konnte jedoch bei allen kontrollierten Personen Einsicht bezüglich der Thematik erweckt werden.

Es wurde die Empfehlung ausgesprochen, während der Fahrt einen Helm zu tragen, da dieser unter Umständen die Schwere einer Verletzung bei einem möglichen Unfall erheblich verringern kann, auch wenn rechtlich gesehen, keine Helmpflicht für Radfahrer besteht.

Aufgrund der hohen Gesprächsbereitschaft vieler Bürger*innen, wurde die Gunst der Stunde zudem dazu genutzt, auf die Diebstahlsicherung von Fahrrädern aufmerksam zu machen sowie auf Nachfragen einzugehen. Die Gespräche wurden durch Informationsbroschüren für die Radfahrer unterstützt.

Besonders positiv hervorzuheben ist die Tatsache, dass trotz der Vielzahl an kontrollierten Verkehrsteilnehmer*innen keine verkehrsunsicheren Räder, bzw. ordnungswidriges Verhalten festgestellt wurde.

Polizeidirektion Mayen