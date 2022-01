Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an Fahrzeugen/ Tonkrug

Münstermaifeld, Pilligertorstraße (ots)

Zu Sachbeschädigungen kam es in der Nacht von Donnerstag, 20.01.2022, auf Freitag, 21.01.2022, in der Pilligertorstraße in Münstermaifeld. Durch bislang unbekannte Täter wurden an zwei, am Fahrbahnrand abgestellten, Fahrzeugen jeweils eine Scheibe eingeschlagen. Zudem wurde ein Tonkrug, welcher an vor einem Anwesen stand, durch einen Wurf auf die Straße, völlig zerstört. Zeugen, welche Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Mayen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell