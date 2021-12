Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sicherheit wird im Bernardshof in Mayen groß geschrieben!

Mayen (ots)

Am Dienstag, den 14.12.2021 konnten sich die Kinder und Lehrkräfte in einem ersten Treffen mehr über die Polizeiarbeit und Ausrüstung erfahren und Fragen stellen. Auch die ein oder andere "Geschichte" aus dem Leben der Kinder, wurde dabei erzählt. Alle waren sehr motiviert bei der Sache und freuten sich schon auf den nächsten Tag. Die Schüler/innen der Klassenstufen 1 und 2 absolvierten dann am Mittwoch, den 15.12.2021 ihren "Fußgängerführerschein". Damit in Zukunft alle Kinder bei Spaziergängen und Ausflügen gut sichtbar und sicher unterwegs sind, konnten in Zusammenarbeit mit der Kreisverkehrswacht Mayen-Koblenz durch die Polizeiinspektion Mayen, Frau Fischer neue gelbe Warnwesten übergeben werden. Die Freude darüber war riesengroß!

