Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Adenau (ots)

Am Samstag den 04.12.2021 gegen 17:00 Uhr, wurde in Adenau, Höhe Gartenstraße 36, ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Ersten Hinweisen nach, soll der Fahrer eines schwarzen Renault-Kastenwagens mit polnischen Kennzeichen den Unfall verursacht haben. Dieser sei folglich von der Örtlichkeit geflüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Weitere Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug werden an die Polizeiinsp. Adenau, Tel.-Nr. 02691-9250, erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell