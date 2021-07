Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Mayen (ots)

Kirchwald. Am 02.07.2021 gegen 14:00 Uhr befuhr eine Gruppe Motorradfahrer die L10 von Kirchwald in Fahrtrichtung Nettetal. In einer Rechtskurve kam der dritte der Gruppe nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Der schwerverletzte Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrerin des Pkw blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die L10 war in diesem Bereich für ca. 1 1/2 Stunden voll gesperrt.

