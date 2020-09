Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Betrunkener Fahrer flüchtet von Unfallstelle

Volkesfeld, Nettestraße (ots)

Am 15.09.20, befuhr ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Brohltal, gegen 00:003 h, die Nettestraße / K18 in Richtung Volkesfeld. Innerhalb der Ortslage Volkesfeld kam der Fahrer mit seinem Pkw, Mitsubishi, nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Buchsbaum und prallte im Anschluss gegen eine Wand und ein Regenfallrohr. Der Täter flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Im Zuge der Anschlussfahndung konnte der Unfallverursacher im Ortsteil Wabern gestellt werden. Bei einer Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab den Wert von 2,73 Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt und an die Staatsanwaltschaft Koblenz übersandt. Das beschädigte Unfallfahrzeug musste abgeschleppt werden. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Er muss mit einer empfindlichen Geldstrafe und einem längeren Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.

