POL-PDMY: ROADPOL Safety Days - Aktionstage zur Reduzierung der Verkehrstoten

Mayen (ots)

In der Zeit vom 16. bis 22. September 2020 finden in ganz Europa die ROADPOL Safety Days statt. In diesem Jahr richtet Deutschland die ROADPOL Safety Days aus. Das Hauptevent findet am 16. September in Mainz statt.

Alljährlich unterstützt die Europäische Kommission diese Kampagne.

Sie wollen wissen, um was es eigentlich geht?

Immer noch sterben europaweit durchschnittlich täglich 70 Menschen im Straßenverkehr. Ein wesentliches Ziel dieser alljährlich wiederkehrenden Aktion ist es die Anzahl der Verkehrstoten zumindest an einem Tag im Jahr auf null zu reduzieren. Dazu rufen wir alle Verkehrsteilnehmer auf, ihr Verhalten im Straßenverkehr zu überdenken. Wir möchten Ihnen zeigen, wie Sie Gefahren im Straßenverkehr mindern und Ihre eigene Sicherheit erhöhen können, egal ob Sie mit dem Auto, dem Motorrad, dem Fahrrad, einem E-Scooter oder als Fußgänger unterwegs sind. Nehmen Sie deshalb sehr bewusst und aufmerksam am Straßenverkehr teil. Im Laufe der Woche finden in Mayen anlassbezogene Verkehrskontrollen statt.

