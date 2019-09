Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfall mit schwerverletzter Person

Mayen, Nikolaus-Otto-Straße (ots)

Am 26.09.2019, gegen 13:00 h befuhr ein 22-jähriger Fahrzeugführer aus VG Wittlich-Land, mit seinem Transporter, Marke, Peugeot, die Nikolas-Otto-Straße in Richtung Gottlieb-Daimler-Straße. In einem Einmündungsbereich missachtete er die Vorfahrt eines 74-jährigen Fahrzeugführers aus Mayen, der mit seinem Pkw, BMW, in Richtung Rudolf-Diesel-Straße abbiegen wollte. Der Transporter fuhr dem BMW in die Fahrertür. Bei dem Unfallhergang wurde der 74-jährige Fahrzeugführer schwer verletzt und wurde durch das DRK ins Bundeswehrzentralkrankenhaus nach Koblenz gebracht. Die verunfallten Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Gegen den 22-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet.

