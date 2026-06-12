POL-PDMT: Bad Ems - Brand eines Wohnhauses

Diez (ots) - Am 12.06.2026, gegen 01:45 Uhr, wurde der Polizei der Diebstahl eines Kupferkessels in Diez gemeldet. Dieser stand in einer Einfahrt in der Wilhelmstraße und wurde dort als Pflanzenbottich genutzt; der Materialwert wird auf ca. 300EUR geschätzt. Kurze Zeit später wurde durch eine Polizeistreife der PI Diez eine Verkehrskontrolle in der ...

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