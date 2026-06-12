POL-PDMT: Bad Ems - Brand eines Wohnhauses
Bad Ems (ots)
Am frühen Morgen des 12.06.2026 kam es in der Grabenstraße in Bad Ems zum Brand eines Einfamilienhauses. Derzeit sind die Löscharbeiten noch in vollem Gange. Keiner der Bewohner wurde verletzt. Die Brandursache ist derzeit unbekannt. Von weiteren Anfragen bitten wir abzusehen. Es wird nachberichtet.
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