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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Ems - Brand eines Wohnhauses

Bad Ems (ots)

Am frühen Morgen des 12.06.2026 kam es in der Grabenstraße in Bad Ems zum Brand eines Einfamilienhauses. Derzeit sind die Löscharbeiten noch in vollem Gange. Keiner der Bewohner wurde verletzt. Die Brandursache ist derzeit unbekannt. Von weiteren Anfragen bitten wir abzusehen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Bad Ems
Busch, PHK

Telefon: 026039700

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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