Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Horhausen. Diebstahl von Verkehrsschildern

Horhausen (ots)

Vermutlich in der Nacht zu Samstag, den 23. November, wurden am Ortsausgang in Richtung Holzappel durch einen oder mehrere Unbekannte die Ortstafel sowie ein Vorfahrtsschild entwendet. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der Schilder geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez (Tel. 06432-6010) in Verbindung zu setzen.

