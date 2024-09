POL-PDMT: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht auf der L 293 bei Unnau

Kroppach (ots) - In der Nacht von Donnerstag, 05.09.2024, auf Freitag, 06.09.2024, kam es in der Kölner Straße in Kroppach zu einem Einbruch in eine Bäckereifiliale. Zwei derzeit unbekannte männliche Täter erlangten durch das gewaltsame Aufhebeln der Terrassentür Zugang zum Objekt. Es wurden Nahrungsmittel in geringem Wert entwendet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Pressestelle PI Hachenburg ...

mehr