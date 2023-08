Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Bad Marienberg (ots)

Erst am Samstag, 05.08.2023, bemerkte die Geschädigte einen Schaden an der Front ihres dunkelgrauen Ford EcoSport, der vermutlich am Vortage entstanden sein müsste. Am Freitag, 04.08.2023, zwischen 14:00 und 15:00 Uhr parkte der PKW in der Bismarckstraße 7 in Höhe einer Backstube und eines Mobilfunkladens. Davor parkte ein heller Lastkraftwagen ein, dessen Hebebühne bei der Rückkehr herabgelassen war. Durch die erst im Nachhinein festgestellten Spuren ist anzunehmen, dass die Hebebühne beim Herablassen oder das Fahrzeugheck beim Rangieren gegen die Fahrzeugfront des Ford stieß. Zeugen des Vorfalles oder der LKW-Fahrer werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Telefon 02662 95580).

