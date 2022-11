Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Enspel (ots)

Enspel. Am Freitag, dem 04.11.2022, gegen 19:10 Uhr, befuhr ein 45-jähriger PKW Fahrer die L281 von Hachenburg kommend in Richtung Langenhahn. In der Gemarkung Enspel kam der PKW in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte in ein Waldstück. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der unverletzte Fahrer stand unter Alkoholeinwirkung (2,27 Promille). Der Führerschein wurde daher sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell