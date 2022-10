POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht nach Überholvorgang

Weisel (ots) - In Weisel wurden in den vergangenen 2 Monaten circa 30 Meter Holz, aus dem Wald (Nähe Hof Buchenau), entwendet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte es sich um 6-8 Meter lange Buchenstämme handeln, welche mit einem entsprechenden Holzbeförderungs-LKW mit Greifzange aufgeladen und wegtransportiert worden sein müssen. Hinweise bitte an die sachbearbeitende Dienststelle PI Sankt Goarshausen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur PI Sankt ...

