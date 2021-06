Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwer verletzten Kind

Renneord (ots)

Am Montag, 07.06.2021, gegen 13:15 Uhr, befuhr ein 31-jähriger PKW-Fahrer die B54 (Hauptstraße) in Fahrtrichtung Waldmühlen. Zu diesem Zeitpunkt riss sich ein 9-jähriges Mädchen in Höhe des dortigen Blumenladens von der Hand ihrer 11-jährigen Schwester los und versuchte unvermittelt die Hauptstraße zwischen geparkten Pkw heraus zu überqueren. Sie wurde hierbei von dem herannahenden Pkw des 31-Jährigen trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung erfasst und kam nach dem Zusammenstoß einige Meter weiter auf der Straße zum Liegen. Die 9-jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der 31-jährige Pkw-Lenker sowie die 11-jährige Schwester des verunfallten Kindes standen unter Schock. An dem Pkw entstand nur leichter Sachschaden. Die B 54 musste war während der Unfallaufnahme ca. 45 Minuten voll gesperrt. Der Verkehr wurde innerörtlich umgeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell