Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Verschärfte Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Regeln: "Halten Sie sich an die geltenden Regeln!"

Vom Osnabrücker Land bis zu den Ostfriesischen Inseln verschärft die Polizeidirektion Osnabrück ab sofort die Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Regeln. Darauf verständigten sich jetzt Polizeipräsident Michael Maßmann und die Leiterinnen und Leiter der Polizeiinspektionen Osnabrück, Emsland/Grafschaft Bentheim, Leer/Emden und Aurich/Wittmund angesichts der direktionsweit steigenden Inzidenzzahlen. Die Polizei unterstützt dabei die zuständigen Ordnungsämter der kommunalen Behörden.

Zuletzt wurde die kritische 50er-Grenze bei der 7-Tage-Inzidenz in Stadt und Landkreis Osnabrück sowie in den Landkreisen Emsland und Grafschaft Bentheim überschritten. "Die Lage ist äußerst ernst. Genau jetzt kommt es drauf an: Halten Sie sich an die geltenden Regeln!", appelliert Maßmann an die Bürgerinnen und Bürger. "Nur so können wir verhindern, dass sich das Virus weiterhin rasant und unkontrolliert ausbreitet."

Bereits an diesem Wochenende wird die Polizeiinspektion Osnabrück verstärkte Kontrollen in Osnabrück durchführen. Mit zusätzlichen Einsatzkräften wird die Polizei dort unter anderem die angeordnete Sperrstunde in der Gastronomie ab 23 Uhr begleiten und kontrollieren.

Im Bereich der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim wurde bereits am gestrigen Tag eine mobile Wache in der Innenstadt von Lingen aufgestellt. Sie soll die Präsenz der Polizei im Innenstadtbereich steigern.

Direktionsweit gilt: Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz, gegen die jeweils gültige Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen sowie gegen kommunale Regelungen der Städte und Landkreise werden konsequent verfolgt.

