Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg - Unfallbeteiligter wird nach Spiegelunfall auf der L288 zwischen Alpenrod und Hachenburg gesucht

Hachenburg (ots)

Am Dienstag, dem 12.01.2021 befuhr ein Pkw-Fahrer um 06.38 Uhr die L 288 in Fahrtrichtung Alpenrod. Auf gerade Strecker kam ihm ein weißer Sprinter entgegen. Es kam zu einer Berührung der Außenspiegel. Der Sprinter fuhr nach dem Zusammenstoß einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.

