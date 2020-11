Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung, Blumenkübel umgeschmissen (Korrektur der Telefonnummer!!!)

HachenburgHachenburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 05:08 Uhr, wurde durch 4 Jugendliche/ junge Erwachsene ein ca. 100 cm großer Blumenkübel aus Steinzeug umgestoßen, der vor einem Anwesen in der Tilmannstraße, Hachenburg, stand. Die Täter sind anschließend in Richtung Koblenzer Straße geflüchtet. Es entstand Sachschaden von Rund 120 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg (Tel.: 02662-95580, oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de).

