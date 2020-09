Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Radschrauben an PKW gelöst

Höhn/OT Öllingen (ots)

Höhn/OT Öllingen. Am 05.09.2020 wurden im Laufe des Tages am linken Vorderrad eines PKW Mercedes im "Weidenstück" alle fünf Radschrauben gelöst. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Westerburg unter der Telefonnummer 02663 9805-0.

