Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Ehrlicher Finder gibt 1000EUR! Bargeld bei der Polizei ab.

Hachenburg (ots)

In den Abendstunden des 05.09.2020, gegen 21:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Takko Fashion in Hachenburg ein Portemonnaie gefunden. In diesem befanden sich neben dem Personalausweis, dem Führerschein, der EC Karte und der Kreditkarte, auch ein Bargeldbetrag in Höhe von 1000EUR! Der ehrliche Finder aus der VG Hachenburg gab das Portemonnaie bei der Polizeiinspektion Hachenburg als Fundsache ab. Im Rahmen interner Recherchen konnte der Verlierer ermittelt und entsprechend kontaktiert werden. Nachdem das Portemonnaie übergeben und die Daten des Finders übermittelt wurden, gab der Verlierer an, sich gebührend bei dem Finder zu bedanken.

