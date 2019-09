Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B417 zwischen Kalkofen und Obernhof

65582 Diez (ots)

Am 22.09.2019, um 14:39 Uhr, kam es auf der B417 zwischen den Ortschaften Kalkofen und Obernhof zu einem folgenschweren Unfall. Ein 62-jähriger Motorradfahrer wollte am Ende einer Linkskurve einen vor ihm fahrenden Pkw überholen. Hierzu scherte er auf den rechten Fahrstreifen aus und fuhr an dem Pkw vorbei. Während des Überholvorgangs erkannte der Motorradfahrer einen entgegenkommenden Pkw im Gegenverkehr zu spät und verlor beim Versuch des Abbremsens respektive Wiedereinscherens auf den linken Fahrstreifen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es kam zur Frontalkollision zwischen Motorrad und Pkw in dessen Folge der zuvor überholte Pkw ebenfalls beschädigt wurde. Der Motorradfahrer erlitt infolge des Unfalls so schwere Verletzungen, dass dieser an der Unfallstelle verstarb.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432-601-0





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell