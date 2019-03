Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Abheben von Geldbeträgen mit entwendeter EC-Karte

Diez (ots)

Am 21.03.2019, gegen Mittag, wurde einer älteren Dame aus der VG Diez die Geldbörse in einem Discounter in Limburg, Industriestraße,direkt an der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz entwendet. In der Geldbörse befanden sich unteranderem zwei EC-Karten, so wie versteckt die dazugehörenden PIN. Ca. 1 1/2 Stunden später, bevor es zur Kartensperrung kam, wurden mehrere Tausend Euro von den Konten abgehoben. Die Ermittlungen dauern an.

Auf Grund dieses Falles weißt die Polizei darauf hin, wie wichtig es ist, den PIN nicht bei den EC-Karten aufzubewahren.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010

pidiez@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell