Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wahlrod - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Wahlrod (ots)

Am Abend des 15.03.2019 wurde zwischen Wahlrod und Höchstenbach ein Kleinkraftrad einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der 27-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Weiterhin zeigten sich drogentypische Ausfallerscheinungen, so dass bei ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Weiterhin war an dem Kleinkraftrad ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662/9558-0

Telefax: 02662/9558-100





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell