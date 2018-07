POL-PDMT: Brand in Lackiererei in Niederahr-1 Leichtverletzter durch Rauchgasintoxikation-Sachschaden 500.000 Euro

Montabaur-Niederahr (ots) - Am Freitag, dem 06.07.2018, gegen 13:05 Uhr, kam es in einer Lackiererei in der Hauptstraße, in Niederahr zu einem Brand. Der Brand wurde vermutlich durch Funkenflug bei Vorbereitungsarbeiten für eine bevorstehende Lackierung ausgelöst. Ein 34-jähriger Mitarbeiter, aus dem Westerwaldkreis, versuchte noch selbst mittels eines Feuerlöschers den Brand zu löschen, was ihm jedoch nicht gelang. Dabei wurde er leicht verletzt und erlitt eine Rauchgasintoxikation. Ein Aufenthalt im Krankenhaus war nicht erfoderlich.

Der Brand konnte schließlich durch die eingesetzten Feuerwehren Niederahr und umliegende Gemeinden, die mit insgesamt 55 Kräften im Einsatz waren, gelöscht werden. Der Schaden wird zunächst auf 500.000 Euro geschätzt.

