POL-PDMT: Hachenburg. Diebstahl einer Geldbörse aus Pkw

Hachenburg (ots) - Am Donnerstag Abend stahlen Unbekannte in der Zeit von 21.30 - 22.oo Uhr aus einem, im Ziegeleiweg in Hachenburg abgestellten unverschlossenen Pkw eine Geldbörse.

