POL-PDMT: Montabaur - Großholbach, L 318, LKW verliert größere Menge Splitt

Montabaur - Großholbach, L 318 (ots) - Am 30.04.2018 wurde um 12.20 Uhr durch eine Verkehrsteilnehmerin gemeldet, dass ein vor ihr fahrender Sattelzug, der von Großholbach in Richtung Montabaur fuhr, größere Mengen Splitt verliert, wodurch ihr PKW beschädigt wurde. Ein entgegenkommender PKW wurde ebenfalls durch die herabfallende Ladung beschädigt. Im Kurvenverlauf der Gelbachstraße in Montabaur verlor der LKW dann wieder eine größere Menge Splitt, was durch einen Anwohner gemeldet wurde. Der Sattelzug konnte auf einer Baustelle der L 326 festgestellt werden. Die Heckklappe des Aufliegers war nicht richtig eingerastet, weshalb es zu dem Ladungsverlust kam. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca 3500 Euro. Zur Reinigung der Fahrbahn musste die Straßenmeisterei verständigt werden.

