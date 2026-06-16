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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Pkw

Puderbach (ots)

Im Zeitraum vom 10.05.26 bis 15.06.26 wurde ein in der Ringstraße in Puderbach geparkter Pkw Suzuki Ignis in weiß an der Fahrertür beschädigt.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel. 02634 9520 oder per E-mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidium-koblen
z/unsere-dienststellen/polizeidirektion-neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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  • 16.06.2026 – 14:16

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht, Mauer beschädigt

    St. Katharinen (ots) - Am 15.06.2026, gegen 18 Uhr, wurde in der Barbarastraße die Mauer eines Grundstücks beschädigt. Vermutlich wurde der Schaden durch einen Lkw verursacht. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, Polizeiinspektion Linz/ Rhein Telefon: ...

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  • 16.06.2026 – 14:06

    POL-PDNR: Sachbeschädigung an Pkw

    Bad Hönnningen (ots) - Am 15.06.2026, in der Zeit zwischen 16:45 Uhr und 17:00 Uhr, wurde in der Sprudelstraße, ein am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellter Pkw mit einem spitzen Gegenstand auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, Polizeiinspektion Neuwied Telefon: 02644- ...

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  • 16.06.2026 – 13:53

    POL-PDNR: Mülltonne in Brand gesetzt

    Rheinbrohl (ots) - In dem Zeitraum vom 14.06.26, 18:00 Uhr und dem 15.06.26, 08:00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter eine Mülltonne auf dem Innenhof des Kindergarten Rheinbrohl in Brand gesetzt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, Polizeiinspektion ...

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