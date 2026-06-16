Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Pkw

Puderbach (ots)

Im Zeitraum vom 10.05.26 bis 15.06.26 wurde ein in der Ringstraße in Puderbach geparkter Pkw Suzuki Ignis in weiß an der Fahrertür beschädigt.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel. 02634 9520 oder per E-mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

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