Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mülltonne in Brand gesetzt

Rheinbrohl (ots)

In dem Zeitraum vom 14.06.26, 18:00 Uhr und dem 15.06.26, 08:00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter eine Mülltonne auf dem Innenhof des Kindergarten Rheinbrohl in Brand gesetzt.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.

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