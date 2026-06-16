Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Mülltonne in Brand gesetzt
Rheinbrohl (ots)
In dem Zeitraum vom 14.06.26, 18:00 Uhr und dem 15.06.26, 08:00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter eine Mülltonne auf dem Innenhof des Kindergarten Rheinbrohl in Brand gesetzt.
Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.
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