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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Hamm (Sieg) (ots)

In der Zeit von Freitag, 08.05.2026, bis Freitag, 15.05.2026, kam es in Hamm (Sieg), Schützenstraße, zu mehreren Sachbeschädigungen. Nach bisherigen Erkenntnissen besprühten unbekannte Täter Wohnmobile und Wohnwagen mit Farbe. Ein Pkw Porsche wurde ebenfalls besprüht. Zudem schlugen die Täter an diesem Fahrzeug eine Scheibe ein. Alle Fahrzeuge waren auf dem Parkplatz eines ehemaligen Firmengeländes abgestellt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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