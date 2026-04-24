Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Auffahrunfall mit Fahrradfahrer
Krunkel (ots)
Am 23.04.2026 gegen 17:19 Uhr kam es in der Ortslage Krunkel zu einem Auffahrunfall bei dem ein Fahrradfahrer auf einen vorausfahrenden Pkw auffuhr und stürzte. Der Fahrradfahrer verletzte sich hierbei leicht. Zudem entstand Sachschaden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell