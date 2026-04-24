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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Auffahrunfall mit Fahrradfahrer

Krunkel (ots)

Am 23.04.2026 gegen 17:19 Uhr kam es in der Ortslage Krunkel zu einem Auffahrunfall bei dem ein Fahrradfahrer auf einen vorausfahrenden Pkw auffuhr und stürzte. Der Fahrradfahrer verletzte sich hierbei leicht. Zudem entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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