POL-PDNR: Auffahrunfall mit Fahrradfahrer

Pleckhausen (ots) - Am 23.04.2026 gegen 07:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin. Die Fahrradfahrerin befuhr einen Waldweg im Grenzbachtal aus Werlenbach kommend in Richtung Pleckhausen. Auf der Hälfte des Weges querte ein Pkw aus Richtung Horhausen/Willroth kommend den Weg der Fahrradfahrerin und touchierte beim Abbiegen in Richtung Pleckhausermühle das Hinterrad der ...

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