POL-PDNR: Zeugensuche nach Körperverletzung

Betzdorf (ots)

Eine 57-jährige Geschädigte war am 25.02.2026 ab ca. 18 Uhr bis zu ihrer Rückkehr gegen kurz vor 20 Uhr von ihrer Wohnanschrift aus mit ihren Hunden im Bereich der Schützenstraße / Zur Hetzbach unterwegs. Nach ihren Angaben sei sie dabei von einer bislang unbekannten Person angegriffen und verletzt worden.

Die Polizei Betzdorf bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenmeldungen, welche die Geschädigte mit ihren beiden Hunden und / oder einen jungen Mann im Bereich der oberen Schützenstraße bzw. "Hetzbach" oder umliegenden Straßen gesehen haben. Der Angreifer könnte ca. 180 cm groß sein, und wird auf maximal 30 Jahre geschätzt. Er wahr möglicherweise mit einem schwarzen oder dunklen Pullover mit Kapuze bekleidet.

Hinweise werden unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen genommen.

