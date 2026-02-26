PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer

Elkenroth (ots)

Am 25.02.2026 befuhr ein 74-Jähriger Motorradfahrer gegen 16:25 Uhr die L 286 aus Elkenroth kommend in Fahrtrichtung Weitefeld. Aufgrund ungenügenden Sicherheitsabstands fuhr er im Bereich des Elkenrother Weihers auf den vorausfahrenden und abbremsenden PKW eines 65-jährigen auf. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit mehreren Knochenbrüchen und Schürfwunden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht und dort stationär aufgenommen. An den Fahrzeugen entstand entsprechender Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

