Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines Schildes

Waldbreitbach (ots)

Am Samstag, 31.08.2025 wurde hiesiger Dienststelle gegen 00:35 Uhr der Diebstahl zweier Schilder in Waldbreitbach, Strandbadweg gemeldet. Bislang unbekannte Täter entwendeten die Beschilderung "Rewe-Markt" und "Uwe`s Strandbar". Die Beschilderung des Rewe-Marktes konnte im näheren Umfeld aufgefunden werden.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell