POL-PDNR: PKW Aufbruch in Neustadt (Wied)

Rosenheim (ots) - Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer beschädigte am Mittwoch, gegen 21.30 Uhr, bei einem Wendemanöver ein in der "Rote Kaulen" aufgestelltes Verkehrsschild und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise an die Polizei Betzdorf, 02741-9260. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf PHK Gerhardus Telefon: 02741-926 ...

