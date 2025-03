POL-PDNR: Mit über 3 Promille mit dem PKW unterwegs

Linz am Rhein (ots) - Am späten Donnerstagnachmittag kam es in der Kirchstraße in Linz am Rhein zu Sachbeschädigungen an einem Einfamilienhaus. Nach jetzigen Ermittlungsstand schossen bisher unbekannte Täter mit einer Steinschleuder auf Scheiben eines Einfamilienhauses. An den Scheiben entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet ...

