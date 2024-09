Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht in der Hellertalstraße

Herdorf (ots)

Am Mittwoch, den 18.09.2024, kam es um 21:55 Uhr in der Hellertalstraße in Herdorf OT Sassenroth zu einem Verkehrsunfall. Ein schwarzer Kleinwagen (Citroen oder Peugeot) befuhr die L284 aus Richtung Betzdorf kommend in Richtung Herdorf. Hierbei streifte der Kleinwagen im Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten PKW. Die Spiegel beider Fahrzeuge zerbarsten.

Der Verursacher setze seine Fahrt nach der Kollision unbeeindruckt fort und flüchtete von der Unfallstelle.

Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-9260

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell