POL-PDNR: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Altenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 05.09.2024, gegen 11.15 Uhr, ereignete sich in Altenkirchen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 73-jährige Pkw-Fahrerin, von der Friedrich-Emmerich-Straße kommend, in die Bahnhofstraße einzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einer 81-jährigen Fußgängerin, die in diesem Moment die Bahnhofstraße überquerte. Die Fußgängerin erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

