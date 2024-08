POL-PDNR: Birken-Honigsessen - Verkehrsunfallflucht

Unkel (ots) - Am Mittwochabend wurde die Polizeiinspektion in Linz über eine randalierende Person am Bahnhof Unkel informiert. Vor Ort trafen die eingesetzten Beamten auf einen aggressiven 25-jährigen Mann aus Bad Honnef, der ein Hinweisschild und eine Glaswand am Bahnhof beschädigt hatte. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme beleidigte der Mann die Polizisten. Neben einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung muss der ...

