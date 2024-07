POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Dierdorf (ots) - In der Nacht vom 23.07.2024 auf den 24.07.2024 wurden in der Fliederstraße in Dierdorf mehrere Gegenstände entwendet. Aus einem Mercedes Vito entwendeten der oder die Täter mehrere hochwertige Geräte der Marken Hilti und Husqvarna. In unmittelbarer Nachbarschaft wurde ein Herren-Pedelec der Marke Cube aus einer Garage entwendet. Hinweise liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten, mögliche ...

