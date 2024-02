POL-PDNR: Unfall zwischen PKW und Transporter

Betzdorf (ots) - Am 20.02.2024 ereignete sich gegen 16:20 Uhr ein Verkehrsunfall in dem Mühlenweg in Betzdorf. Der 33 jährige Unfallverursacher aus der VG Betzdorf befuhr mit seinem E-Bike den Mühlenweg in der Ortslage Betzdorf und beabsichtigte, den Einmündungsbereich zur Oehndorfstraße zu queren, um auf einen Fußgängerweg zu gelangen, welcher mit Pollern ...

mehr