POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Driftmanöver auf Parkplatz

Vettelschoß (ots) - Am 17.01.24 gegen 17:30 Uhr befuhr ein 56-jähriger aus Vettelschoß mit seinem PKW die L252 in Richtung Vettelschoß. In Höhe der Hauptstraße 1a ging eine Fußgängerin am rechten Fahrbahnrand. Der PKW-Fahrer bemerkte diese und versuchte auf der schneebedeckten Fahrbahn auszuweichen. Dies misslang jedoch und die Fußgängerin, eine 47-jährige aus Vettelschoß, wurde von dem PKW erfasst. Durch den ...

