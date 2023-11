POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Betzdorf 19.11.2023

Melsbach (ots) - Im Zeitraum von Freitagmorgen bis Samstagmorgen kam es in der Straße "Am Goldberg" in Melsbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Der/ die Unfallverursacher/ -in kollidierte beim Rangieren aus einer Parklücke mit einem geparkten Auto. Anschließend entfernte sich die unfallverursachende Person unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter ...

mehr