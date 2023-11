Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Telefonshop - Zeugensuche

Neuwied (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Telefon-Shop im Bereich der Neuwieder Innenstadt. Nach ersten Erkenntnissen haben bisher unbekannte Täter hierbei 2 Scheiben eingeschlagen und mehrere Mobilfunkgeräte aus dem Auslagenbereich entnommen. Anschließend flüchteten die Täter in den Bereich der Innenstadt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich beider Kriminalinspektion Neuwied, unter der Telefonnummer 02631-8780, oder per Mail: kineuwied@polizei.rlp.de, zu melden.

