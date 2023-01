POL-MFR: (119) Einbruch in Reihenhaus - Zeugenaufruf

Altdorf (ots) - In den frühen Mittwochmorgenstunden (25.01.2023) versuchten zwei Männer in ein Einfamilienhaus in Feucht (Lkrs. Nürnberger Land) einzubrechen. Die beiden Tatverdächtigen konnten vor Ort festgenommen werden. Gegen 03:00 Uhr wurden Bewohner eines Einfamilienhauses in Feucht auf laute Geräusche aufmerksam. Kurz darauf beobachteten die Bewohner zwei Männer, welche versuchten durch eine Tür in das ...

mehr