POL-PDNR: Junger Fahrzeugführer und dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Unkel (ots) - Am Dienstagmittag ereignete sich ein Auffahrunfall auf der B 42 in Unkel an der dortigen Signalanlage. Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge mussten verkehrsbedingt an der Lichtzeichenanlage anhalten. Als die Ampel auf die Grünphase umsprang, wartete der vordere Pkw noch verkehrsbedingt mit dem Anfahren. Dies erkannte der nachfolgende 24-jährige Pkw-Fahrer aus Windhagen zu spät und fuhr auf den Pkw auf. ...

